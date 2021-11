Puchheim: Kinderwünsche erfüllen mit der Aktion Wunschbaum

Wünsche erfüllen von den Kindern, die vielleicht heuer keine Weihnachtsgeschenke bekommen, weil das Geld nicht reicht. Dafür gibt es auch hier in Puchheim die Aktion Wunschbaum. Für jeden der 50 erfüllbaren Wünsche gibt es eine Wunschkugel in einem der teilnehmenden Puchheimer Geschäfte. Aktuell können sich Kinder aus bedürftigen Familien anmelden. Wer den Wunsch von einem der Kinder erfüllt möchte, kann das ab Dezember in den teilnehmenden Geschäften machen. Die Wunschkugeln werden dann gesammelt und an den Rathaus-Wunschbaum gehängt.

