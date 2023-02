Frühlingshafte Temperaturen sorgen hier in Oberbayern dafür, dass sich schon wieder die ersten Frösche, Kröten und Molche auf den Weg zu ihren Laichplätzen machen. Hier in Puchheim betrifft das vor allem das Gebiet südlich der Olchinger Straße. Die wird deshalb nachts gesperrt. Stattdessen sind Bürger und Helfer vom Bund Naturschutz im Einsatz, um die Amphibien sicher über die Straße zu bringen. Falls ihr sie unterstützen wollt, meldet euch bei Anke Simon per Mail an: simonanke@t-online.de.