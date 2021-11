Puchheim: Malwettbewerb zum Volksfest

Normalerweise sind sie immer die Ersten hier in Puchheim. Die Ersten, die jedes Jahr in die Volksfestsaison starten. Aber zwei Jahre in Folge ist daraus nichts geworden. Im April wollen die Puchheimer aber wieder angreifen, das Volksfest geht wieder los. Und für die richtige Stimmung auch bei den Kleinsten sorgt jetzt ein Malwettbewerb. Bis zum 1. Februar lautet der Auftrag an alle Kinder zwischen fünf und zehn Jahren: „Male dein schönstes Volksfest-Bild!“.

Erlaubt ist alles, was die Größe von DIN A3 nicht überschreitet. Anmeldeforumlare gibt es im Puchheimer Rathaus, im Kulturcentrum PUC und in der Stadtbibliothek.

Einreichen könnt die die Kunstwerke bis zum 1. Februar persönlich oder per Post an: Rathaus Puchheim, Mila Zlatinov, Poststr. 2, 82178 Puchheim.

Weitere Informationen bekommt ihr von Montag bis Donnerstag unter 089 / 80098 197

Die Gewinner werden im März 2022 von einem fachkundigen Gremium gekürt und bekanntgegeben. Eines der Siegerbilder wird das Plakat- bzw. Postkartenmotiv des Kindertages am Volksfest.