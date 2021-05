Puchheim: Radltour zum 10-Jährigen

Neue Quartiere brauchen Gemüse – unter diesem Motto lädt die Stadt Puchheim alle Naturradler zur Umwelttour am Donnerstag ein. Und obwohl Vattertag ist, dürfen natürlich nicht nur Väter mitradeln. Es gibt viel zu entdecken rund um die Puchheimer Stadtbeete und weitere Urbane-Gardening-Projekte. Vor Ort werdet ihr dann von erfahrenen Gärtnern und Experten über die Besonderheiten der Obst-, Kräuter- und Gemüsegärten informiert. Los geht die 30 Kilometer lange Radl-Tour um 14 Uhr am Puchheimer Bürgergarten. Wer mitkommen will, muss einen Helm und eine FFP-2 Maske mitbringen. Am Treffpunkt führt ihr noch einen Corona-Schnelltest durch und dann geht’s auch schon los. Wer mitmachen will, meldet sich per E-Mail unter sabine.tietel@puchheim.de