Es passiert immer wieder – jede Menge an Fahrrädern tauche in Puchheim auf aber werden nicht abgeholt. Im Rahmen der Veranstaltungswoche „Mobilität in Puchheim“ werden diese Räder am Samstag versteigert. Der Erlös wird dann an eine gemeinnützige Organisation gespendet. Los geht die Radlversteigerung um 15 Uhr auf dem Grünen Markt. Wer vorher einen Blick auf die Räder werfen will, kann das ab 14 Uhr vor dem Kindergarten Zick Zack.