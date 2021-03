Trotz Corona veranstaltet die Stadt Puchheim heuer ein Ramadama – und zwar kommende Woche Samstag am 20. März. Morgens werden die Aufgaben und Werkzeuge verteilt und dann wird gemeinsam aufgeräumt – nur die gemeinsame Brotzeit fällt aus. Stattdessen bekommen alle Helfer ein Packerl mit nach Hause. Bis zum 18. März kann man sich noch anmelden. Entweder per Mail an die Umwelt@puchheim.de oder per Telefon unter 089 80098194