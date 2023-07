Puchheim: Riesige Suchaktion für vermissten Hund

Was würdet Ihr unternehmen, wenn euer Hund einfach verschwindet? Familie Krieger aus Puchheim setzt aktuell Berge in Bewegung. Ihre 14 Jahre alte Hündin Peppa ist Ende letzter Woche einfach aus dem Garten verschwunden. Die Familie hat sich dann gleich auf die Suche gemacht, Tierkliniken, Straßenmeistereien aber auch Krematorien abtelefoniert. Niemand weiß etwas. Dazu hat die Familie hunderte Flyer gedruckt, die Freunde in der gesamten Nachbarschaft verteilen. Die Familie legt Fährten in den umliegenden Wäldern und Feldern, um Peppa wieder nach Hause zu lotsen. Bisher ohne Erfolg. Aber die Hoffnung ist groß, dass entlaufene Hund noch lebt. Denn die Familie hat auch professionelle Spürhunde engagiert. Diese haben in den vergangenen Tagen immer wieder eine Spur von Peppa aufgenommen. Erst am Ortsausgang von Puchheim-Ort, dann in Germering und dann in München-Freiham. Gut möglich also, dass Peppa dort unterwegs ist. Die Familie wird weiterhin alles versuchen, um ihren geliebten Hund zu finden.