Puchheim: Secondhand-Faschingsmarkt im Pfarrzentrum St. Josef

In knapp einem Monat startet in unserer Region die Faschingssaison – und viele sind noch unschlüssig was für ein Kostüm sie dieses Jahr tragen sollen. Im Pfarrzentrum St. Josef hier in Puchheim organisiert die „aktion hoffnung“ deshalb am Freitag den großen Secondhand-Faschingsmarkt. Rund 2000 Kostüme und Accessoires stehen zur Auswahl – ganz gleich, ob für Kinder oder Erwachsene. Der Erlös geht dann an den Campo Limpo Verein, der sich unter Anderem für die Regenwälder in Brasilien einsetzt. Der Faschingsmarkt startet um 15 Uhr und geht bis 18 Uhr.