Puchheim: Secondhand-Markt für Kindersachen fällt aus

„Ach Mensch, bist du schon groß geworden“ – das ist ein Satz den Kinder ziemlich oft hören. Weil Kinder eben so schnell wachsen, sind viele Klamotten auch schnell zu klein und sie brauchen neue. Damit die Eltern Geld sparen sollte es normalerweise hier im PUC in Puchheim diese Woche einen Second Hand Markt für Kindersachen von der Nachbarschaftshilfe geben. Doch Sturmtief Sabine macht heuer einen Strich durch die Rechnung. Die Warenabgabe war wegen des Unwetters heute einfach nicht möglich. Deshalb mussten die Veranstalter den Markt jetzt schweren Herzens absagen – und das zum ersten Mal nach 40 Jahren. Einen Nachholtermin gibt es leider nicht.