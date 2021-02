Puchheim: Stadt feiert 10-Jähriges und sucht nach Slogan

10 Jahre Stadt Puchheim – das will die Kommune heuer auf jeden Fall feiern. Klar ist – es soll viele Veranstaltungen geben, bei denen auf die vergangene Dekade zurückgeblickt – aber auch für die nächsten zehn Jahre vorausgeschaut wird. Nur – welches Motto soll das Jubiläum tragen? Da ist sich die Stadt noch nicht sicher und ruft deshalb alle Bürger dazu auf sich zu beteiligen. In einer Online-Befragung können sie noch bis nächste Woche Montag über ihr Lieblingsmotto abstimmen – zur Auswahl stehen unter anderem „Zukunft gemeinsam gestalten“ oder „Auf dem Weg in die Zukunft“. Einen Link zur Umfrage findet Ihr hier.

DerZugangscode ist 367 683