Puchheim sucht Helfer fürs Ramadama

Großes Saubermachen ist wieder angesagt, hier in Puchheim. Am Samstag startet das traditionelle Ramadama, der Frühjahrsputz bei dem die Stadt einmal ordentlich durchgefegt wird. Und dafür sucht die Stadt wieder freiwillige Helfer: Noch bis heute kann man sich zum Mitmachen anmelden, am Samstagvormittag geht es dann mit Warnwesten, Müllzangen und Eimern bewaffnet los. Von drei Punkten starten die Teams ihren Weg durch die Stadt. Und alle Teilnehmer bekommen als Dankeschön ein Brotzeit-Packerl von der Stadt. Anmelden kann man sich per Mail an umwelt@puchheim.de oder per Telefon: 089 / 800 98 – 194.