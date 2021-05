Die Stadt Puchheim im Landkreis Fürstenfeldbruck ist auf der Suche nach wildbienenfreundlichen Projekten. Egal ob Blumenwiesen, Kräuterspiralen oder Nisthilfen – jede Idee ist willkommen. Die beste Idee wird dabei belohnt, jede andere bekommt eine kleine Aufmerksamkeit als Dankeschön. Mitmachen könnt ihr mit einer kurzen Beschreibung und einem Bild von eurem Projekt an umwelt@puchheim.de oder per Post an: Stadt Puchheim, Umweltamt, Poststraße 2, 82178 Puchheim.