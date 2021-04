Die meisten Sportvereine leiden extrem unter der Pandemie. Nicht so der Tennis-Club in Puchheim. Im letzten Jahr hat der Club fast 50 neue Mitglieder dazu gewinnen können. Und er hat vor allem auch viele sportliche Erfolge gefeiert. Beide Damenteams haben sich zum Beispiel die Meisterschaft geholt und das sogar ohne Punktverlust. Damit sind sie wieder in die Landesliga aufgestiegen, das ist die höchste Tennis-Liga in Bayern.