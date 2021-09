Wie werden wir uns in Zukunft fortbewegen? Zu dieser Frage startet morgen die Europäische Mobilitätswoche. Auch hier in Puchheim gibt es dann verschiedene Aktionen: Im Rathaus, der Stadtbibliothek und dem Jugendzentrum gibt es zum Beispiel eine dreiteilige Ausstellung zum Thema „Mobilität anders angehen“. Und zum jährlichen Herbstputz am Samstag lädt die Stadt zum „ploggen“ ein: Alle laufbegeisterten Puchheimer können joggenderweise die Stadt von Müll befreien.

Alle Infos findet ihr hier.