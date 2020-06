Puchheim: Volksfest To Go startet

Viele haben sich auch heuer wieder auf die Volksfestsaison gefreut – aber wegen Corona ist die ins Wasser gefallen. In Puchheim im Landkreis Fürstenfeldbruck will man die Schausteller und Festwirtsfamilie Mörz unterstützen. Deshalb gibt es seit heute bis zum 28. Juni auf dem Volksfestplatz ein Volksfest To Go. Da könnt Ihr Euch Schmankerl wie Hendl, Haxn oder auch Mandeln und Schokofrüchte bestellen und dann mit nach Hause nehmen. Für die Kleinen gibt es sogar ein Kinderkarusell. Die Stände haben immer von 11 bis 22 Uhr offen.