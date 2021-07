Auch in diesem Jahr ehrt die Stadt Puchheim wieder besonders engagierte Bürger in den Bereichen Ehrenamt, Alltag und Beruf und Betrieb. Vorschläge für den Preis des PUCHHEIM PULS können ab sofort noch bis zum 31. Oktober (bei Isabell Wipiejewski, Stadt Puchheim, Poststraße 2, 82178 Puchheim oder per E-Mail an isabell.wipiejewski@puchheim.de) eingereicht werden. Weil im letzten Jahr nur ein Sonderpreis vergeben wurde, wird die Jury in diesem Jahr auch die Vorschläge 2020 berücksichtigen.