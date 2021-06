Alles bereit zum Endspurt – Puchheim will unbedingt beim Stadtradln gewinnen. Die Stadt hat deshalb alle Bürger nochmal aufgerufen kräftig in die Pedale zu treten. Nur noch Alling und Grafrath müsse man überholen, so die Stadt. Dann könne man den Wanderpokal zurückholen – dabei geht es um die zurückgelegten Kilometer pro Einwohner. 56 000 Kilometer habe man bereits zurückgelegt.