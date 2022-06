Nach fast 100 Jahren wird das Wehr in der Isar in Großhesselohe erneuert. Wie die Stadtwerke München heute mitteilten, soll die Erneuerung diesen Herbst starten. Die Arbeiten werden rund 15 Monate dauern. Das Wehr ist für die Energieerzeugung sehr relevant, denn es regelt den Pegel im Werkkanal, an dem vier Wasserkraftwerke und das Heizkraftwerk Süd liegen. Außerdem speist der Kanal die Floßlände und die Münchner Stadtbäche.