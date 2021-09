Ein Lkw-Fahrer ist gestern Nachmittag bei Ladearbeiten in Pulling im Landkreis Freising lebensgefährlich verletzt worden. Er war mit dem ausgefahrenen Kran seines Lkw an einem Förderband im Kieswerk hängen geblieben. Daraufhin war der Lastwagen umgekippt und der Fahrer wurde eingeklemmt. Die Feuerwehr hat ihn aus dem zerstörten Führerhaus befreit, er wurde lebensgefährlich verletzt mit einem Hubschrauber in ein Münchner Krankenhaus geflogen.