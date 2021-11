Putzbrunn: Sohn fährt Audi des Vaters zu Schrott

Das teure Auto des eigenen Vaters zu Schrott fahren – dass ist einem 18-Jährigen in Putzbrunn im Landkreis München passiert. Wie die Polizei berichtet, ist der junge Münchner in der Nacht zum Montag mit drei weiteren Insassen auf der Münchner Straße in Putzbrunn unterwegs gewesen. Nach eigenen Angaben musste er plötzlich einem Tier ausweichen, dabei verlor er die Kontrolle über den Wagen und prallte gegen einen Lichtmasten. Glück im Unglück für den Fahrer, er verletzte sich nur leicht, für das Auto hieß es allerdings ein Totalschaden in Höhe von 26.000 Euro.