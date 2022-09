Queen Elizabeth II. ist tot – So geht es jetzt weiter

Die Welt trauert um die britische Königin Elizabeth die Zweite. Sie ist gestern im Alter von 96 Jahren gestorben – nach 70 Jahren auf dem Thron. Auch in Deutschland ist die Anteilnahme groß: Bundespräsident Steinmeier hat die Queen als eine Frau bezeichnet, die ein Jahrhundert geprägt hat. Kanzler Scholz hat gesagt, der Einsatz der Queen für die deutsch-britische Aussöhnung nach dem Zweiten Weltkrieg bleibe unvergessen. Die Queen werde fehlen, so Scholz, nicht zuletzt ihr wundervoller Humor. Bayerns Ministerpräsident Söder hat die Königin als moralische Instanz und Kompass bezeichnet.

In Großbritannien treten mit dem Tod der Königin seit Langem vorbereitete Pläne in Kraft, die sogenannte „Operation London Bridge“. Demzufolge soll heute Vormittag ein spezielles Gremium den neuen König ausrufen, Charles der Dritte. Der älteste Sohn der Queen wird heute nach London zurückreisen und dort eine Ansprache an die Nation halten. Damit beginnt eine zehntägige Trauerzeit in Großbritannien, in der auch das Parlament pausiert. Weil die Queen in Schottland gestorben ist, tritt auch die „Operation Unicorn“ in Kraft. Das heißt, der Sarg der Königin wird zunächst in Edinburgh aufgebahrt und dann erst nach London überführt. Voraussichtlich ab Donnerstag haben dann die Briten die Gelegenheit, sich im Westminster Palace am Sarg von ihrer Königin zu verabschieden. Das offizielle Staatsbegräbnis findet dann am Montag, den 19. September statt, zehn Tage nach dem Tod der Queen, dem sogenannten D-Day.