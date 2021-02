Queen haben Song mit Adam Lambert aufgenommen

Seit Jahren touren Queen bereits mit dem Sänger Adam Lambert und performen ihre alten Hits – bisher hat es für neue Songs noch nicht gereicht. Wie Drummer Roger Taylor jetzt aber in einem Interview verriet, standen die Musiker kurz davor. Queen habe mit Adam einen neuen Song aufgenommen aber ihn schlussendlich doch wieder verworfen, so Taylor. Gitarrist Brian May ergänzte, der Song sei von einem Freund geschrieben worden – man habe ihn aber einfach nicht gut umsetzen können und habe es dann einfach sein gelassen. Grundsätzlich sei man aber offen für neue Sachen mit Adam, so die beiden Musiker.