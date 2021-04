Queen: Roger Taylor hat 6-Meter hohe Freddie Statue im Garten

Queen-Drummer Roger Taylor wird das Gesicht seines ehemaligen Bandkollegen und Sänger Freddie Mercury nie vergessen – denn er hat schon seit über einem Jahr eine Sechs-Meter-hohe Statue von Freddie im Garten stehen. Die war vorher das Ausstellungsstück des Queen Musicals „We Will Rock You“ in London. Jetzt plant Taylor aber noch seinen Garten umzubauen, um die Statue richtig zu würdigen. In einem Interview hat er jetzt erzählt, dass er eine gemütliche Partyterrasse plane, von der man die Statue gut betrachten könne. Da sein Haus aber in einem Naturschutzgebiet liegt muss er noch auf die Baugenehmigung warten. Seine Nachbarn hätten sich aber bisher noch nicht beschwert, so Taylor.