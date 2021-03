Queen veröffentlichen eigenes Handy-Spiel

Konzerte werden auch in diesem Jahr wohl eher schwierig – jedenfalls wenn es riesige Konzerte wie von Queen sind. Die Fans der Briten können jetzt aber selbst Konzerte spielen – die Band hat nämlich ihr erstes Handy-Spiel veröffentlicht. „Queen: Rock Tour“ heißt es – darin kann man 20 Queen-Hits in mehreren ikonischen Stadien und Arenen nachspielen. Das Ganze sieht dann aus wie ein Guitar Hero fürs Handy. Dabei schlüpft man dann in die Rolle, die man ausfüllen möchte – ob Freddy, Brian, Roger oder John. Die App kann man kostenlos herunterladen – dann gibt es aber nur drei Songs. Wer alle 20 Hits spielen will, muss dann doch bezahlen.