R.E.M.: Remasterte Neuauflage von „New Adventures In Hi-Fi“ mit unveröffentlichtem Bonusmaterial

„New Adventures In Hi-Fi“ war nicht nur das zehnte Studioalbum der Alternative-Rocker von R.E.M. sondern gleichzeitig auch das Letzte in ihrer Originalbesetzung. Drummer Bill Berry verließ die Band kurz danach wegen gesundheitlicher Probleme. 25 Jahre ist das nun her und pünktlich zum Jubiläum hat sich R.E.M. nochmal drangesetzt und das Album neu abgemischt. Aber nicht nur das: In der Jubiläumsedition ist auch noch haufenweise unveröffentlichtes Bonusmaterial enthalten, darunter ein Film und ein Fotobuch. Die Neuauflage von „New Adventures In Hi-Fi“ gibt’s ab dem 29. Oktober zu kaufen.