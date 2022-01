Raclette-Reste Rezepte

Der gute Raclette Grill, den die meisten von uns spätestens zu Silvester aus dem Keller holen, kann so viel mehr als nur Käse schmelzen. Und wenn es nach Silvester noch einen Mitternachtssnack geben soll und ihr vom Raclette davor sowieso noch Reste da habt, wie wäre es mit …

… Raclette-Flammkuchen?

Für den Teig

100g Mehl

½ TL Salz

½ EL Pflanzenöl

60 ml Wasser

Alle Zutaten für den Teig verkneten – in 8 kleine Portionen teilen und zu Kugeln formen. Teigkugel dann zwischen den Händen platt drücken. Etwas Öl ins Pfännchen geben – den Teig hineinlegen, mit den Fingern noch etwas weiter ausdehnen und auf die Form des Pfännchens anpassen. Dann mit allem belegen was man so auf seinem Flammkuchen haben möchte und ca. 7 Minuten im Pfännchen backen. Guten Appetit!

… Raclette-Pizza?

Für den Teig:

2 Eier

4 EL Schmand

10 EL Mehl (180-200g)

1 Prise Salz

Alle Zutaten in einer Schüssel zusammenmischen und dann auch gleich in die Pfännchen füllen. Bei Bedarf das Pfännchen vorher noch mit ein bisschen Öl einfetten. Dann für 10-15 Minuten im Raclette-Grill backen. Dann mit allem belegen, was ihr so auf eurer Pizza haben wollt.