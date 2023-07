Radio TOP FM ist einer der fünf größten Lokalsender Bayerns

Wir sagen Danke!!! Immer mehr Menschen schalten Radio TOP FM ein. So gehören wir nun zu den fünf größten Lokalsendern in ganz Bayern!

Laut Funkanalyse Bayern 2023 hören jeden Tag 127.000 Menschen* Radio TOP FM. In der Durchschnittsstunde schalten 33.000 Hörer** ein, um die besten Songs aus vier Jahrzehnten zu hören. Mit beiden Werten landen wir unter den fünf Besten der über 80 Lokalsender in ganz Bayern.

„Ein großartiger Erfolg für das ganze Team, das für seine tolle Arbeit belohnt wird,“ so Geschäftsführer Robert Sterner. „Radio TOP FM besticht mit einem klaren Musikprofil, interessanten und unterhaltsamen Themen aus Oberbayern sowie sehr sympathischen Moderatorinnen und Moderatoren. So sind wir der perfekte Begleiter für die Menschen in Oberbayern in ihrem Alltag.“

Jeden Monat schalten sogar über eine halbe Million Menschen*** bei uns ein. Die meistgehörte Sendung ist das „TOP FM Frühstücksradio“ mit Moderator Alex Maria Hiebl.

Auch Vertriebsleiter Elmar Esser freut sich: „Zusammen mit der Vergrößerung des Sendegebietes im vergangenen Jahr haben wir mit dieser über 40%igen Reichweitensteigerung** eine wirklich kraftvolle Kommunikationsplattform für unsere Werbekunden zu bieten, mit der ihre Botschaft nachhaltig die wohl kaufkraftstärkste Region Deutschlands erreicht. Besonders stolz sind wir darauf, dass wir hierzu nach wie vor attraktive Konditionen auch für kleinere und lokale Akteure bieten können!“

*FAB 2023 Tagesreichweite Mo-Fr 6-18 Uhr im weitesten Empfangsgebiet

**FAB 2023 Durchschnittsstunde Mo-Fr 6-18 Uhr im weitesten Empfangsgebiet

***FAB 2023 Weitester Hörerkreis 4 Wochen im weitesten Empfangsgebiet