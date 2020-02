Das hätte hier im Landkreis Erding ganz böse enden können. Ein unbekannter Täter hat bei einem Auto die Radmuttern gelöst – und zwar am Sonntag oder Montag. Das Auto stand da in Sankt Wolfgang und in Dorfen. Während der Fahrt fiel der Fahrerin auf, dass das Auto ganz komisch rüttelte. Sie hielt an und stellte fest, dass die Radmuttern lose waren.