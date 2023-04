Einmal ganz legal mit dem Radl auf der Autobahn unterwegs sein. Das geht an diesem Sonntag bei der großen Radsternfahrt des ADFC. Aus dem ganzen Münchner Umland fahren Radler nach München und treffen sich zur großen Kundgebung auf dem Königsplatz. Wer mit den Touren hier in Herrsching oder in Tutzing startet, darf dabei sogar über die Autobahn radeln. Zum ersten Mal wird für eine Radsternfahrt ein Teilstück der A96 gesperrt. Die Routen und die Abfahrtszeiten findet ihr hier.