Räuberische Erpressung in Penzberg – Wer ist dieser Mann?

In Penzberg im Landkreis Weilheim-Schongau hat ein noch unbekannter Mann die Kassiererin eines Supermarktes bedrängt, geschlagen und Geld von ihr gefordert. Das Ganze ist in der NORMA Filiale im Thal in Penzberg am Freitagabend den 13.01.2023 passiert. Erst als die junge Frau hinter der Kasse um Hilfe schrie, lies der Mann von ihr ab und flüchtete. Da der Täter bisher nicht geschnappt werden konnte, bittet die Kriminalpolizei Weilheim jetzt um Hilfe der Öffentlichkeit.

Der Mann hat einen offensichtlichen Gehfehler. Außerdem haben Zeugen ausgesagt, dass er mit ausländischem Akzent gesprochen hat. Während der Tat trug er einen grünen Kapuzenpullover mit weißen Kordeln und der großen Aufschrift „Superdry 65“. Dazu eine beige Hose und dunkle Turnschuhe.

Hinweise zur Klärung der Tat können bei der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim unter der Telefonnummer (0881) 640-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle abgegeben werden.