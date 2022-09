Ramadama zum World Cleanup Day in Fürstenfeldbruck

An diesem Wochenende wird in ganz Oberbayern wieder aufgeräumt. Am World Cleanup Day finden weltweit Aktionen statt, um unsere Umwelt sauber zu halten. Auch hier in Fürstenfeldbruck findet deshalb wieder ein Ramadama statt. Am Samstag beginnt eine große Sammelaktion im Gewerbegebiet Hasenheide. Freiwillige Helfer bekommen von den Abfallwirtschaftsbetrieben Müllsäcke, Handschuhe und Greifer. Los gehts um 10 Uhr, danach gibts eine kleine Brotzeit. Die Stadt bittet aber darum, sich vorher anzumelden. Das geht einfach per Telefon unter 08141 / 519 516 oder per Mail an info@awb-ffb.de.