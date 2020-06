Enorm schadensträchtiger Einbruch in München-Ramersdorf. Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht auf gestern in ein Bürokomplex an der Rosenheimer Straße eingedrungen. Wie sie das machten, konnte die Polizei noch nicht klären. Die Einbrecher brachen zahlreiche Büros auf und klauten jede Menge Laptops sowie Bargeld. Außerdem richteten sie einen Schaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro an. Die Polizei bittet um Hinweise.