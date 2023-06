Rammstein kommt nach München! Alles was ihr wissen müsst

Die Stadt München sieht keine rechtlichen Grundlagen, um Konzerte in ihren eigenen Räumlichkeiten aufgrund von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit oder Gewaltbereitschaft seitens der Künstler oder ihrer Fans zu verbieten. Bei den Rammstein-Konzerten in München gibt es keine „Reihe Null“ mehr für die Fans als Reaktion auf die Vorwürfe gegen Sänger Lindemann. Die Grünen, zusammen mit der Rosa Liste, Die Linke und der ÖDP/München-Liste, hatten einen Antrag gestellt, dass das Kreisverwaltungsreferat prüfen solle, ob die „Reihe Zero“ aus Sicherheitsgründen bei bestimmten Konzerten untersagt werden sollte. Laut Informationen aus dem Rathaus hat der Veranstalter nun auf die Missbrauchsvorwürfe gegen Till Lindemann reagiert und bestätigt, dass es bei den Rammstein-Konzerten in München keine „Reihe Null“ und keine Party nach den Konzerten oder in der Pause im Stadion geben wird. Weitere Sicherheitsvorkehrungen werden noch besprochen.