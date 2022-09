Seit dem frühen Morgen durchsuchen Polizei und Staatsanwaltschaft die Villa des russischen Oligarchen Usmanow und andere Geschäftsräume in Deutschland. Medienberichten zufolge geht es um den Verdacht der millionenschweren Steuerhinterziehung. Usmanow soll zwar jahrelang in seinem Haus am Tegernsee gewohnt, aber nie Steuern gezahlt haben.