Die Umweltindustrie hat einiges zu tun und steht vor vielen Herausforderungen. In München findet deshalb aktuell die weltgrößte Messe für Umwelttechnik statt – die IFAT . Dort zeigen fast 3.000 Aussteller aus mehr als 50 Ländern ihre Neuheiten und Innovationen. Mit dabei zum Beispiel das 360 Grad Toner Recycling. Dort wird jede Tonerkartusche, die nicht mehr wiederbefüllt werden kann, recycelt und so werden die Rohstoffe wieder zurückgewonnen. Außerdem stellt die Denner GmbH auch Recycling Boxen für Druckerpatronen und Toner aus. So kann jedes Unternehmen, jede Schule und auch jeder Kindergarten zum Umweltheld werden und gleichzeitig Geld verdienen. Alle Infos dazu findet ihr hier.



