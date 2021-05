Region: 15. Fünf-Seen-Filmfestival findet statt

Unter dem Motto „Perspektive“ findet in diesem Jahr das 15. Fünf Seen Festival hier im TOP FM Land statt. Egal ob in Starnberg, Gauting, Schloss Seefeld oder Weßling – es werden mehr als 100 Spiel-, Dokumentar- und Kurzfilme gezeigt. Unter anderem zum Beispiel die neue Filmreihe „Unser Klima.Jetzt“ und auch um weitere gesellschaftlich relevante Themen geht es in den Filmen. Vom 18. Bis zum 31. August sind dann unter anderem wieder viele Schauspieler, Regisseure und Filmbegeisterte dabei. Und auch der Hannelore-Elsner-Preis darf nicht fehlen – letztes Jahr war ja Nina Hoss die glückliche Gewinnerin.