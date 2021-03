Es ist zwar noch etwas Zeit aber die ADFC-Kreisverbände in den Landkreisen Fürstenfeldbruck, Landsberg, Dachau und Starnberg planen schon jetzt einen „Autofreien Sonntag“. Der soll im September stattfinden und einen Anreiz schaffen das Auto stehen zu lassen. Geplant sind gemeinsame Radtouren, ÖPNV-Freitickets und Oldtimer-Radl-Treffen. Wer aber noch weitere Vorschläge hat, kann die gerne per E-Mail an info@ziel21.de einbringen.