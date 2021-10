Region: Große Marschübung des Roten Kreuzes rund um München

Viel Blaulicht gibt es am Sonntag rund um München zu sehen. Das Rote Kreuz veranstaltet eine sogenannte Marschübung. 30 Fahrzeuge fahren als Verband auf einer über 100 Kilometer langen Strecke rund um München. Andere Verkehrsteilnehmer müssen aber aufpassen, denn so ein Verband gilt laut Straßenverkehrsordnung als ein einziges Fahrzeug. Das heißt, überquert zum Beispiel das erste Auto eine grüne Ampel, fahren alle anderen Fahrezuge darüber, auch wenn die Ampel auf Rot umspringt. Der Verband darf nur dann überholt werden, wenn dies in einem möglich ist. Keinesfalls soll in den Verband eingeschert werden. Das gilt auch auf der Autobahn.

Alle Fahrzeuge im Verband – abgesehen vom letzten – tragen auf der Fahrerseite eine blaue Flagge. Das letzte Fahrzeug trägt eine grüne Flagge. Die Fahrzeuge dürfen Blaulicht einschalten.

Die Fahrzeuge sind mit einer Geschwindigkeit von ca. 40 km/h innerorts und ca. 70 km/h außerorts unterwegs. Die Übung dauert von 9 Uhr bis etwa 15 Uhr.

Los geht die Tour am BRK-Haus in Deisenhofen und dann über Sauerlach, Brunnthal Höhenkirchen-Siggertsbrunn, Hohenbrunn, Vaterstetten, Ismaning, Garching, Unterföhring, Moosach, Aubing, Germering, Gräfelfing, Planegg, Neuried und endet wieder in Deisenhofen. Auf dieser Strecke kann es entsprechend zu verkehrsbehinderungen kommen.