Die Jobcenter in den Landkreisen Dachau, Erding, Ebersberg und Freising bieten jetzt zahlreiche Bildungsangebote auch online an. Berufliche Qualifizierung sei extrem wichtig, heißt es. Die Angebote beziehen sich auf Gebiete wie Handel oder Arbeitswelt 4.0. Man könne ganz leicht nach Kursen suchen und buchen, so die Jobcenter. Interessierte finden Link dazu hier.