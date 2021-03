Die Klimabewegung Fridays For Future geht wieder auf die Straße – aber am Samstag. Im Landkreis Ebersberg ist eine Demonstration zum ersten Mal in Glonn geplant – um 15 Uhr vor dem Rathaus will man für mehr Klimaschutz demonstrieren. In Freising treffen sich die Aktivisten auf der Korbiniansbrücke.