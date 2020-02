In unserer Region sind gestern Abend hunderte Menschen spontan zu Mahnwachen zusammengekommen, um den Todesopfern von Hanau zu gedenken. In Ebersberg und Freising kamen jeweils 30 Menschen vor die Rathäuser. Am Odeonsplatz in München waren es rund 500 Teilnehmer. In Freising und Erding sind heute weitere Mahnwachen geplant. In Freising um 16 Uhr 30 auf dem Marienplatz, in Erding um 18 Uhr 30 auf dem Schrannenplatz.