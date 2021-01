Bei der MVG kommt es heute an den Bus- und Trambahnhaltestellen, sowie den U-Bahn Stationen zu Ausfällen der Anzeigetafeln. Von etwa 10 bis 11 Uhr werden die Zeitanzeigen ausfallen – auch in der MVG App wird die Info, wann die Bahnen abfahren kurzzeitig nicht verfügbar seien. Grund sind Optimierungsarbeiten am System. Die MVG bittet darum auf die Fahrpläne zu schauen, die an den Stationen aushängen-