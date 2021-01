Wichtiger Hinweise für die Menschen in den Landkreisen Ebersberg, Erding und Freising. In der Nacht auf morgen wird die Notrufnummer 112 kurze Zeit nicht erreichbar sein. Und zwar für voraussichtlich fünf Minuten, irgendwann zwischen 03:00 und 05:30 Uhr. Grund ist eine dringend notwendige Reparatur an der Telefonleitung der Integrierten Leitstelle. Falls die 112 gerade nicht erreichbar ist, soll man die 110 anrufen. Die Polizei wird die Notrufe weiterleiten.