Region: Polizei verteilt Aufkleber an Senioren wegen Trickbetrügern

Egal ob in Erding, Markt Indersdorf oder Germering – die Polizei meldet immer wieder, dass Trickbetrüger ihre Opfer am Telefon um viel Geld bringen. Besonders beliebt sind die Tricks, in denen die Betrüger vorgeben Polizisten oder Verwandte zu sein. Meist suchen sie sich dafür Rentner aus. Die Polizei will denen jetzt helfen bei einem Trickbetrug richtig zu handeln. Sie verteilt über Seniorenorganisationen Postkarten mit Verhaltenstipps und einen Aufkleber auf dem groß „Leg auf“ steht. Denn oft haben die Opfer von den Betrügereien gehört aber kämen während des Gesprächs nicht drauf. Der Aufkleber solle deshalb in der Nähe des Telefons angebracht werden und eine Brücke sein.