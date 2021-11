Region: Seilbahn-Branche fordern 2G für Skisaison

Die Seilbahn-Branche hat ihre massive Kritik an den neuen Corona-Regeln bekräftigt und Nachbesserungen gefordert. Die Vorgabe der bayerischen Staatsregierung zu 2G plus (geimpft, genesen und zusätzlich getestet) sei personell und logistisch nicht zu stemmen, sagte der Präsident des Verband Deutscher Seilbahnen (VDS), Matthias Stauch, am Donnerstag. Das sei ein «Schlag in die Magengrube» und bedeute einen «Lockdown durch die Hintertüre». Stauch verlangte für die Seilbahnen eine Rückkehr zur 2G-Regel – andernfalls sei unklar, ob es eine Skisaison geben könne.

Der VDS wie auch der Bayerische Hotel- und Gaststättenverband Dehoga kündigten an, die Regelungen auf ihre Rechtmäßigkeit zu überprüfen. Über ihnen müsse das rechtsstaatliche Prinzip der Verhältnismäßigkeit stehen, hieß es vom Dehoga. Entscheidend bei der Pandemiebekämpfung sei vor allem die Impfquote, unterstrichen Dehoga und VDS.