Region: Viele Einsätze durch „Ignaz“

Das Sturmtief Ignaz hat für viele Einsätze bei den Feuerwehren in Oberbayern gesorgt. So hatte eine Autofahrerin auf der B471 bei Grafrath einen großen Schutzengel: Ein Baum ist auf ihr Auto gefallen, zum Glück aber nur auf die Motorhaube. Sie wurde nur leicht verletzt, hat aber einen Schock erlitten. Auch in der Nähe von Erding ist ein Baum auf ein Auto gefallen, die Fahrerin wurde verletzt. Einen großen Einsatz hat es auch in Gröbenzell gegeben. Weil ein Baum auf die Oberleitung der S3 gefallen ist, mussten 40 Fahrgäste auf freier Strecke aus einer S-Bahn evakuiert werden. Weitere Verletzte gab es zum Glück offenbar nicht.