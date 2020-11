Die Weihnachtszeit steht vor der Tür. Und man sieht es an immer mehr Ecken und Enden. Heute werden auch in Freising, Dachau und Olching die großen Christbäume aufgestellt. In Landsberg und Starnberg stehen die zentralen Bäume schon. Und spätestens diese Woche ziehen alle Gemeinden und Städte in unserer Heimat nach. Außerdem wird die Woche auch überall noch die Weihnachtsbeleuchtung angebracht, damit diese pünktlich am Sonntag, dem 1. Advent, erstrahlt.