Region: Weitere Kitas und Schulen wegen Corona-Virus geschlossen

In unserer Region sind weitere Fälle des Corona Virus bekanntgeworden. An zwei Münchner Kitas St. Rita und St. Klara und am Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium gibt es nun bestätigte Fälle – die Kitas werden deshalb für zwei Wochen geschlossen. Wie lange das Gymnasium gesperrt wird, hängt davon ab, wie lange es dauert die Kontaktpersonen zu ermitteln. Auch in Gräfelfing im Landkreis München ist ein Kind des Sunrise ABC Kindergartens mit dem Virus getestet worden. Der Kindergarten werde bis zum 16. März geschlossen, teilte das Landratsamt mit.

Auch die Fachoberschule in Karlsfeld im Landkreis Dachau bleibt morgen geschlossen. Dort wurde eine Schülerin positiv auf das Virus getestet.