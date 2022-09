Retter setzen Suche nach Wanderer am Hochkalter fort

Heute soll es endlich Gewissheit geben zum Schicksal des 24-jährigen Wanderers in den oberbayerischen Alpen. Bergwacht und Polizei setzen am Hochkalter im Landkreis Berchtesgaden ihre Suche fort. Sie setzen ihre Hoffnung heute vor allem auf das bessere Wetter. Der Wanderer hatte am Samstag einen Notruf abgesetzt. Seitdem hatten Wolken und Schnee die Suche fast unmöglich gemacht. Heute soll auch wieder eine spezielle Sonde eingesetzt werden, die Handys oder Laptops aufspüren kann, auch wenn sie ausgeschaltet sind. Damit wurde gestern schon der Rucksack des Wanderers gefunden.