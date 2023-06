Revision von Alfons Schuhbeck abgelehnt

Pfeffer, Salz und die wichtigste Zutat: Ingwer. Aktuell gibt der Münchner Koch Alfons Schuhbeck noch Kochkurse in seinem Restaurant am Platzl – jetzt muss er wohl bald doch ins Gefängnis. Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe hat seine Revision abgelehnt. Seine Verurteilung wegen Steuerhinterziehung sei weitgehend rechtskräftig, so der Bundesgerichtshof heute. Schuhbeck wurde im vergangen Jahr zu 3 Jahren und 2 Monaten Gefängnis verurteilt – seine Strafe wird er in der Justizvollzugsanstalt Landsberg absitzen.